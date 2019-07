An zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden zwei Straßenbahnen von Autofahren beschädigt.

Am Sonntagnachmittag will eine 32-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Wagnerstraße zu wenden. Von hinten kommt die Straßenbahn, die beiden Fahrzeuge stoßen zusammen. Die Fahrerin wird leicht verletzt, der Sachschaden am Auto auf 3000 Euro geschätzt. Nur einen Tag später kommt gegen 10.30 Uhr ein 72-jähriger Autofahrer auf der Olgastraße zu weit nach links und streift eine Tram. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt 15 000 Euro.

Nach einer längeren Zeit ohne Zwischenfälle gehen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) nach den beiden jüngsten Tram-Unfällen von einem „Ausreißer“ aus, wie Sprecher Bernd Jühnke sagt. Jedenfalls sei man weit entfernt von der Situation nach Einweihung der Straßenbahnlinie 2, als es immer wieder zu kleineren Zwischenfällen kam – und einem großen am 2. Februar, als eine Tram in der Wagnerstraße wegen einer falschen Weichenstellung entgleiste. Ansonsten laufe der Betrieb weitgehend reibungslos. Unfälle in der Art der letzten beiden kämen immer wieder vor, ob mit ohne Beteiligung einer Straßenbahn. Jühnke: „Immer mehr Verkehrsteilnehmer teilen sich den vorhandenen Straßenraum. Da kann man nur an alle appellieren, Rücksicht zu nehmen und aufzupassen.“

Einen Engpass wegen der beschädigten Straßenbahnen sieht er nicht. Insgesamt besitzen die SWU 22 Avenio-Fahrzeuge, eine fällt seit dem Unfall Anfang Februar aus, die beiden jetzt beschädigten Straßenbahnen sind offenbar weiterhin fahrbereit. Im Übrigen könne man – wie früher auch schon auf der Linie 1 – in besonderen Fällen immer zusätzlich Omnibusse anbieten, um den Taktverkehr aufrechtzuhalten.

