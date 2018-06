Projekt SWU-Chef Klaus Eder will Jugendliche fördern

Ulm / Amélie Putz

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) unterstützen die Bildungsprojekte der SÜDWEST PRESSE seit Anbeginn. Neben der Finanzierung der kostenlosen Tageszeitung für Schüler bieten sie auch in diesem Schuljahr „Wir lesen“-Teilnehmern zahlreiche Rechercheaktionen sowie kleine Quizrunden mit unterschiedlichen Preisen an. Jugendreporterin Amélie Putz sprach im Rahmen dieser Quizrunde mit dem Geschäftsführer Klaus Eder zum „Wir lesen“-Engagement der SWU.

Aufregung schnell verflogen

Ein Interview mit einem Geschäftsführer ist schon eine besondere Sache. Schließlich interviewt man auch als SWP-Jugendreporterin nicht jeden Tag den obersten Mann der SWU. Nach einer freundlichen Begrüßung ist jedoch die erste Angst verflogen. Herr Eder betont, dass er sich gerne Zeit für die „Wir lesen“-Bildungsprojekte nimmt, da es der SWU ein Anliegen sei, ihrem öffentlichen Auftrag nachzukommen. Als ortsansässiges Unternehmen in Ulm/Neu-Ulm möchte die SWU auch junge Menschen in der Region fördern. Denn, wie Herr Eder betont, sei es wichtig, dass die Jugendlichen ihr Wissen nicht auf Fake News aufbauen. „Im Gegensatz zur Zeitung werden oftmals Meldungen aus dem Netz nicht recherchiert“, betont der SWU-Geschäftsführer, der sich darüber freut, wenn junge Menschen zur Zeitung greifen und sich für ihr Umfeld interessieren. Eder selbst bezeichnet sich als einen leidenschaftlichen Zeitungsleser. Als Geschäftsführer ist es ihm wichtig zu wissen, was in der Region passiert und was die Menschen hier antreibt. „Die Zeitung“, so Eder, „ist dafür ein guter Signalgeber.“

Auch wenn Herr Eder noch nie bei einem Zeitungsrätsel etwas gewonnen hat, möchte er dazu beitragen, dass Jugendliche die Chance auf den täglichen Zugang zu Nachrichten haben – und mancher sogar einmal als Quiz-Gewinn ein Basketballspiel in der SWU-Loge miterleben darf (siehe Meldung links). Generell freue er sich über die vielen Jugendlichen, die die Plattform „Wir lesen“ dazu nutzen, um ihre Meinung zu äußern. Schließlich sei es eine gute Gelegenheit für junge Menschen, sich Gehör zu verschaffen. Und vielleicht entdecke dabei so mancher Schüler ungeahnte Talente oder seinen Berufswunsch.

Nachdem ich am Anfang des Interviews ganz schön aufgeregt war, wollte ich den Spieß umdrehen und ihn zum Abschluss noch ein bisschen ins Schwitzen bringen. Daher habe ich ihn gefragt, womit ich ihn denn ins Grübeln bringen könne. Ein Volltreffer, wie sich dann herausgestellt hatte, denn Herr Eder antwortete: „Mit genau dieser Frage!“ Mit der schlagfertigen Antwort punktete er, denn darauf war ich wiederum nicht vorbereitet.

Vielen Dank an Herrn Eder, der mir mein Interview mit der Chefetage wirklich leicht gemacht hat!