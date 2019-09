Fur hunderte Menschen in der Ulmer Oststadt ist am Freitagnachmittag überraschend das Licht ausgegangen: Wie die Stadtwerke Ulm berichten, gab es gegen 14.04 Uhr einen Stromausfall. Die Ursache war SWU-Sprecher Sebastian Koch zufolge ein Schaden an einem Erdkabel im Silcherweg. Dort hatte an einer Baustelle ein Bagger das Kabel beschädigt. „In der Folge fielen vier Trafostationen aus“, erklärte Koch.

Nach 75 Minuten war der Stromausfall in Ulm behoben

Rund 600 Haushalte seien von dem Blackout betroffen gewesen. Die Stadtwerke Ulm hatten das Problem aber vergleichsweise schnell wieder behoben, sagte Koch. Um 15.20 Uhr hatten die Ulmer in der Oststadt wieder Strom.

