E-Mobilität SWU bauen Ladenetz weiter aus

Ulm / jkl

In der Innenstadt ist das Netz an E-Tankstellen erst vor kurzem erneut erweitert worden, jetzt bauen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ihre Lade-Infrastruktur für E-Autos im Umland weiter aus. Insgesamt richten die SWU bis März 2019 drei Ladepunkte mit einer 22 Kilowatt Leistung in einem Radius von 20 Kilometern um Ulm ein, erklärt SWU-Sprecher Bernd Jünke. „Die genauen Standorte stehen noch nicht fest.“

Der Ausbau des Netzes läuft im Rahmen eines Konsortiums mit 77 anderen Mitgliedern unter Federführung des Energieversorgers ENBW. Die Kosten für den Ausbau trägt das Land Baden-Württemberg, das ein flächendeckendes Sicherheitsladenetz für Elektrofahrzeuge (SAFE) errichten will. Bis zum 1. April 2019 soll in einem Raster von 10 mal 10 Kilometern ein Grundladenetz und ein Schnellladenetz in einem Raster von 20 mal 20 Kilometer entstehen. Das Land fördert den Ausbau mit 2,2 Millionen Euro. „Hier geht es vor allem um die bislang unterversorgten ländlichen Gebiete“, sagt Jünke. „Der Flickenteppich soll geschlossen werden.“

Ab Juli kostet der Strom

Erst Anfang des Jahres haben die SWU ihre Ladeinfrastruktur ausgebaut: eine Normal­­station mit zwei Ladepunkten sowie acht Schnellladesäulen mit je zwei Gleichstrom-Ladepunkten à 50 Kilowatt Leistung kamen im Stadtgebiet hinzu. Mit diesen kann ein Auto in zwanzig Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden. 140 000 Euro gab es dafür vom Bundesverkehrsministerium, gut 250 000 Euro haben die SWU selbst in die Infrastruktur investiert.

Ein landesweit einheitliches Bezahlmodell geht jedoch nicht mit dem Ausbau einher. Um die SWU-Ladesäulen – derzeit noch kostenfrei – zu nutzen, brauchen Besitzer von E-Fahrzeugen bislang eine SchwabenCard. Für Auswärtige ist somit der Zugang zu den Ladepunkten nur mit vorausschauender Planung und Aufwand möglich. Voraussichtlich ab Juli können die Stromtankstellen der SWU dann per App oder einer Zugangskarte von ladenetz.de benutzt werden. Diesem Verbund gehören deutschlandweit 140 Energieversorger an, die 2000 Ladepunkte unterhalten. jkl