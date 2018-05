Konzert SWP präsentiert: Lina in Wiblingen im Klosterhof

SWP präsentiert: Lina in Wiblingen im Klosterhof

Am 17. August im Klosterhof Wiblingen: Lina. © Foto: Agentur

Ulm / swp

2017 ist ihr Jahr: Platz #1 in den Kinocharts, eine komplett ausverkaufte „Glitzer Deluxe“ Tour, die Veröffentlichung ihres neuen Albums „EGO“ und ein Jahresabschlusskonzert zu Weihnachten, für das innerhalb kürzester Zeit alle Tickets vergriffen waren. Im Sommer geht es weiter – auf ihrer Open Air Tour 2018 kommt Lina am Freitag, 17. August, um 18.30 Uhr nach Wiblingen in den Klosterhof.

Lina hat ihr neues Album „EGO“ getauft und für die 20-Jährige ist EGO der logische Nachfolger ihrer 2016er Single „(Ich will so sein) – wie ich bin“ und gleichzeitig Synonym für gesundes Selbstvertrauen, für eine reflektierte Selbsteinschätzung und einer mit wachsender Popularität verbundenen Vorbildfunktion.

Auf „EGO“ zeigt sich Lina genau so wie sie ist, mit schillerndem Glitzertopping, grell lackierten Fingernägeln und farbenfroher Performance. Vor allem aber mit schweren Gitarren, krachenden Drums, druckenden Bässen und fetten Bläsern. Alles in echt, kein Plastik, sondern Songs mit Köpfchen, aus einem übervollen Herzen, live und direkt aus Linas Leben.

Halbe Million Follower auf Instagram

Wie kaum eine andere junge Frau ihres Alters steht Lina seit vier Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. „Keine verkörpert derzeit die Freude am Jungsein erfrischender als Lina Larissa Strahl“ schrieb jüngst die FAZ, schaute auf ihre Erfolge als Schauspielerin und Sängerin und kürte Lina zum idealen role model ihrer Generation. Und was die seriöse Presse lobt, füllen die Fans mit Leben: Eine halbe Million Follower auf Instagram, tausende reale „Strahler“ auf den Konzerten ihrer ausverkauften Tourneen – das bedeutet nicht nur im Rampenlicht zu stehen, sondern es verpflichtet auch.

Neben ihrem Erfolg als Bibi Blocksberg in den „Bibi und Tina“-Filmen ist es vor allem die Musik, die ihr Leben und ihre Leidenschaft beherrscht. Und das drückt sie auch auf dem im November 2017 erschienenen Album „EGO“ aus. Denn für sie bedeutet EGO das „ich“, ohne das es kein „selbst“ gibt. Nicht zu verwechseln mit dem Egoisten, dem sie im gleichnamigen Song gehörig die Leviten liest! Und der ebenso augenzwinkernd zu verstehen ist wie „Glitzer“, ihre aktuelle Single, die im Refrain das Leben bunt anstreicht: „Sieht die Welt beschissen aus, schmeiß ganz einfach Glitzer drauf!“ Lina strahlt: „Der Chorus von „Glitzer“ ist einfach eine geile Ansage – ich wünschte, es wäre so einfach. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, das spiegelt dieser Song, und das spiegelt auch das gesamte Album wider.“

Diese Aufrichtigkeit ist der Grund, weshalb Lina zurzeit eine immer weiter wachsende Welle der Zuneigung erlebt. Und es sind die überaus lebendig produzierten Songs und deren grundehrlichen Texte, mit denen EGO von der ersten bis zur letzten Note überzeugt.

Vorverkauf ab 16. Mai

Der Vorverkauf für das Lina-Konzert startet am 16. Mai; Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Südwest Presse, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahre auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.