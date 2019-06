Sebastian Swoboda, besser bekannt als „Swob“, Wirt des „Swobsters“ in der Frauenstraße 113, hat gesucht und gesucht und offenbar etwas gefunden.

Der Wirt muss bis spätestens Ende September aus seinen Lokalräumen ausziehen, weil das Haus einen neuen Eigentümer hat . Nun zieht das „Swobsters“ früher aus, am Samstag, 22. Juni, steigt die Abschiedsparty. Wirt Swob sagt, er habe sich mit dem Hausbesitzer geeinigt und er habe ein neues Lokal in Aussicht.

Swobster in Ulm Kultige 50er Bar in der Frauenstraße 113 schließt viel früher Am 22. Juni ist die kultige Bar in der Frauenstraße 113 zum letzten Mal geöffnet. Wirt Sebastian Swoboda hat sich mit dem Vermieter auf ein etwas früheres Ende des Mietverhältnisses geeinigt.



Wo das sein wird, hält er noch geheim, da der Vertrag nicht unterzeichnet sei. Nur so viel: Das neue Lokal wird in Ulm sein und Wirt Swob will es wieder als Studentenbar im Fifties-Style aufziehen. Für die letzte Woche im Swobsters hat er ebenfalls Pläne, etwa eine Abschiedsfeier über vier Tage mit DJs, Bands und Barflohmarkt. Der neue Besitzer baut das Haus um, es entstehen aus 100 Quadratmeter großen Wohnungen deutlich kleinere Zwei-Zimmer-Wohnungen. Auch mit dem Lokal hat der Eigentümer Pläne, Wohnungen sollen dort aber nicht entstehen. Das Lokal in der Frauenstraße 113 war übrigens in den 80ern und 90ern ein legendärer Szenetreff, damals bekannt als „113“.

