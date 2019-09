Das Warten hat ein Ende: Die Kultkneipe „Swobster's“ wird in der Frauenstraße 17 in Ulm schon bald wieder eröffnen. Jetzt ist der Termin fix.

Noch wird in der Frauenstraße 17 für die Kultkneipe „Swobster’s“ von Wirt Sebastian Swoboda fleißig gewerkelt. Doch schon bald hat das Warten der Gäste ein Ende.

Wiedereröffnung am 14. September fix

Denn der Termin für die große Wiedereröffnung in der neuen Location steht jetzt fix fest: Mitte September soll die Party steigen - das hat Swoboda voller Vorfreude auf Facebook angekündigt.

Demnach werden die Türen der neuen Location am Samstag, 14. September um 20 Uhr geöffnet. Für die passende Musik sorgt DJ Pierra La Qua. Um sich in der neuen Bar einzugrooven, gäbe es am ersten Abend „normalen“ Barbetrieb, heißt es in dem Post.

Swoboda hatte den Termin zunächst nur sehr vorsichtig kommuniziert, da nicht sicher war, „ob wir das Datum tatsächlich einhalten können, da noch viel zu tun ist.“ Jetzt ist er sich sicher - und die Fans der Kultbar dürfen sich freuen.

„Swobster’s“ bleibt Frauenstraße treu

Fast zehn Jahre lang war die beliebte 50s-Bar in der Frauenstraße 113 zuhause und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe der Ulmer Gastro-Szene entwickelt. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass das Gebäude verkauft wird, stellte der neue Eigentümer direkt klar, dass er den Mietvertrag mit dem „Swobster’s“ kündigen werde.

Nach längerer Location-Suche wurde Swoboda schließlich in der Frauenstraße 17 neben dem türkischen Café „Simit“ fündig.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit cityStories Ulm entstanden.

