Die Eröffnung des Swobsters in der Frauenstraße 17 in Ulm steht kurz bevor. Dort hängt ein großes Banner im Fenster, auf dem zu lesen ist „Coming soon“.

Die Ulmer Kultbar war zuvor in der Frauenstraße 113. Das Gebäude dort wurde verkauft und saniert - Wirt Sebastian Swoboda musste also eine neu Bleibe für seine 50s-Bar suchen. Und er wurde fündig.

Swobsters in Ulm 50s-Bar-Betreiber verrät neue Adresse nach Schließung Das Swobsters in Ulm eröffnet wieder nach der Schließung in der Frauenstraße 113. Die 50s-Bar macht an anderer Stelle in der Innenstadt wieder auf.

Lange rückte Swoboda nicht damit heraus, doch während der Abschieds-Party am 22. Juni 2019 verkündete er, wohin das Swobsters zieht: „Dieändert sich eigentlich nur in der Zahl, die Straße bleibt die gleiche. Wir gehen in die Frauenstraße 17.“, ist in einem Video auf derdes Ladens zu sehen.

Vor dem Swobsters war die Fifty Fifty Bar dort

Zuletzt war die 50/50-Bar unter der Hausnummer 17 zu finden. Die Betreiber teilten jedoch die Schließung wegen beruflicher Veränderungen mit und bedankten sich für das „Vertrauen in den letzten eineinhalb Jahren und die tolle Zeit(...)“ bei ihren Gästen.

