In die Frauenstraße 17, einst Heimat der „50/50“-Bar, zieht die Kultkneipe „Swobster's“ ein - und will am 14. September eröffnen.

Noch laufen die Umbauarbeiten in der Frauenstraße 17 auf Hochtouren. Sebastian Swoboda zieht dort mit dem Swobsters, seiner Kultkneipe im 50er-Jahre-Stil, ein.

Swobsters in Ulm Abschied von der Frauenstraße Die Bar war voll: Ein letztes Mal feierten die Gäste am Samstagabend ausgiebig zu Live-Musik in der Kultbar Swobsters.

Wunschtermin für Wiedereröffnung ist der 14. September

Wenn alles nach Plan läuft, soll die Wiedereröffnung in der neuen Location am Samstag, 14. September, über die Bühne gehen. Swoboda ist da jedoch noch vorsichtig: „Es ist noch nicht ganz sicher, ob wir das Datum tatsächlich einhalten können, da noch viel zu tun ist.“ Dennoch sei der 14. September sein Wunschtermin.

Neuer Eigentümer kündigte Mietvertrag

Von September 2009 bis Juni 2019 war die 50s-Bar in der Frauenstraße 113 zuhause und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe im Ulmer Nachtleben entwickelt. Nachdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass das Gebäude verkauft wird, stellte der neue Eigentümer direkt klar, dass er den Mietvertrag mit dem Swobster’s kündigen werde.

Nach längerer Location-Suche wurde Swoboda schließlich in der Frauenstraße 17 neben dem türkischen Café „Simit“ fündig.

