Kurzkritik Swing und Thekenlärm in der Teutonia

Ulm / Christoph A. Schmidberger

„Sonst verkacken wir es am Ende noch!“ Nein, das tat Klarinettist Engelbert Wrobel (58) mit seiner Formation „Swingin’ Ladies plus Two“ natürlich nicht, als er Piazzollas „Libertango“ in der Teutonia mit gekonntem Spiel darbot. Tosender Applaus. Mit dem italie­nisch-amerikanischen Pianisten-Ehepaar Paolo Alderighi und Stephanie Trick sowie der australischen Kontrabassistin und Sängerin Nicki Parrot gastierte Wrobel beim Verein zur Förderung des New Orleans Jazz Ulm/Neu-Ulm und präsentierte die neue CD „From Mambo to Tango“ (Click Records): Weltmusik und traditioneller Jazz mit swingenden Gesangsnummern. Ein Hörgenuss, der wehmütig an alte Zeiten denken ließ.

Im ersten Set wirkten die Musiker ein wenig zu aufgeräumt, auch wenn man beim Fats-Domino-Hit „Blueberry Hill“ ins Schwärmen geraten konnte. Nichts mehr davon im zweiten Set, wo man etwa Leonard Bernsteins „Mambo“ aus der „West Side Story“ auf kleinste Besetzung reduzierte, oder aus der Beatles-Nummer „Penny Lane“ vierhändige Klassik am Piano schuf. Die Teutonia erwies sich dabei als denkbar ungeeignet. Schon die Ansagen Wrobels waren dank einer Soundanlage, die diesen Namen nicht verdiente, kaum zu verstehen. Die Hintergrundgeräusche von der Theke, die geöffnete Tür zur Küche und private Unterhaltungen der Servicekräfte ließen Details in einer gastronomischen Kakophonie versinken. „Verkackt“ war an diesem Abend nur das Ambiente. Zum Glück war Wrobel genug Profi, um solche Herausforderungen mit Humor zu nehmen. C