Am 1. September ist meteorologischer Herbstanfang, damit die Profis leichter rechnen können. Kalendarisch fängt der Herbst jedoch erst am 23. September an. Zwar ist am morgigen Sonntag mit 26 Grad noch mal richtig Sommer. Aber ab Montag geht’s dann abwärts bei 17 Grad und morgens etwas Rege...