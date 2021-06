Am Sonntagmorgen sehe ich eine Gruppe junger Männer auf dem Münsterplatz. Sie stehen an der gekennzeichneten Fläche und schauen hoch zum Gerüst am Hauptturm. Wir kommen ins Gespräch. Einer sagt: „Dieser Tod hätte verhindert werden können.“ Seine Freunde stimmen zu. Ich spüre, wie erschü...