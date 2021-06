Wer die Bilder gesehen hat, wird sie nicht mehr so schnell los. Ein junger Mann springt von einem Gerüst am Münsterturm in die Tiefe und stirbt. Gesehen haben diesen Suizid am späten Samstagabend viele Menschen. Nachtbummler, die in der warmen Wochenendnacht unterwegs waren und am Münsterplatz A...