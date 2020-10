Ein neuer Manager steht an der Spitze von Südwestmetall Ulm: Peter Fieser, Mitglied des Vorstands beim Rüstungsunternehmen Hensoldt. Fieser sagte bei der Mitgliederversammlung, er nehme diese neue Herausforderung an, um „die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der aktuell unsicheren Lage mitz...