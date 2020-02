Der Ausbau der Südbahn und der Allgäubahn wird auch im Jahr 2020 fortgesetzt, die Bauarbeiten werden noch längere Zeit dauern, teilt die Stadt Ravensburg mit. Deswegen werden Fahrgäste immer wieder auf bestimmten Streckenabschnitten mit Bussen für den Schienenersatzverkehr (SEV) unterwegs sein müssen.

Südbahn-Strecke Ravensburg - Aulendorf gesperrt

Der stärkste Einschnitt auf der Südbahn steht jetzt zwischen Aulendorf und Ravensburg an, der viele Pendler und Studenten treffen dürfte: Ab Montag, 2. März 2020 bis 12. Juli 2020 ist die Bahnstrecke Aulendorf – Ravensburg gesperrt. Dafür haben laut Stadt Ravensburg die Deutsche Bahn (DB) und Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) gemeinsam einen Schienenersatzverkehr (SEV) auf dieser Strecke eingerichtet.

Demnach erreichen alle Busse jeweils die Zuganschlüsse in Aulendorf beziehungsweise Ravensburg für die Weiterfahrt auf der Schiene. Direktbusse verkehren ohne Unterwegshalt. Busse, die BOB-Züge ersetzen, bedienen auch alle Unterwegsstationen.

Abfahrt und Tickets für Schienenersatzverkehr in Ravensburg

In Ravensburg fahren die SEV-Busse auf der Westseite des Bahnhofs beim P&R-Parkplatz, Escher-Wyss-Straße, ab. Hier steht auch ein Fahrscheinautomat mit Check In/Check Out-Stele für die bodo eCard zur Verfügung.

Weitere Haltestellen:

Mochenwangen, Alte Kirche

Niederbiegen in der Schussentalstraße

Weingarten am Charlottenplatz

Tickets vor der Fahrt kaufen, keine Fahrkarten im Bus

Achtung: Tickets muss man vor der Fahrt kaufen. In den SEV-Bussen ist kein Kauf möglich. Auch der Check In/Check Out mit der bodo eCard ist nur direkt an den Bahnhöfen möglich. Die Busse halten jedoch nur in Ravensburg und Aulendorf direkt am Bahnhof. Die Verkehrsunternehmen empfehlen deshalb als Alternative das bodo-HandyTicket oder den Kauf über den DB-Navigator. Bei beiden Varianten erhalten bodo-Fahrgäste jeweils zehn Prozent Nachlass.

Fahrplan für die Busse im SEV

Die Fahrzeiten der Busse sind online auf bahn.de und bob-fn.de, im DB-Navigator sowie als Flyer erhältlich. Nähere Informationen zu den Haltestellen finden Sie in der Broschüre bei den Bau-Infos der Deutschen Bahn.

Auf diesen Strecken gilt aktuell und in Zukunft Ersatzverkehr

Die Ersatzbusse fahren weiterhin auf dem Streckenabschnitt Lindau – Friedrichshafen. Noch bis zum 29. 2. 2020 gilt hier ein Schienenersatzfahrplan.

Seit dem 25. 1. 2020 läuft eine Bauphase zwischen Wangen und Hergatz. Auch hier ist ein Ersatzfahrplan mit Bussen bis zum 30. 3. 2020 eingerichtet.

Elektrifizierungsarbeiten auf der Südbahn. Ab dem 2. 3. 2020 bis 12. 7. 2020 ist der Abschnitt Aulendorf – Ravensburg gesperrt.

Gesperrt ist auch die Strecke Aulendorf - Bad Saulgau vom 13. - 15. 3. 2020 komplett, sowie vom 30. - 31. 3. 2020, da aber nur von 00.05 Uhr bis 4.35 Uhr.

Ebenfalls gesperrt vom 30. - 31. 3. 2020 von 00.05 Uhr bis 4.35 Uhr, sind die Strecken Aulendorf - Biberach und Aulendorf - Bad Waldsee.

Bodo stellt Entwurfsfahrplan Aulendorf - Ravensburg online

Bis dem Verkehrsverbund die endgültigen Infos von der Deutschen Bahn (DB) zur Verfügung gestellt werden, können sich Fahrgäste vorab mit dem „Entwurfs-Fahrplan“ über die geplante Streckensperrung zwischen Aulendorf und Ravensburg informieren, heißt es in der Mitteilung.

Vom 2. 3. bis 12. 7. 2020 rollen zunächst auf dem Streckenabschnitt Aulendorf – Ravensburg Ersatzbusse. Ab dem 14. 9. 2020 bis 12. 12. 2020 folgt dann der Bauabschnitt Ravensburg – Friedrichshafen mit einer verbundenen Streckensperrung bis zum 12. 12. 2020.

Informationen für Pendler

Die Fahrtzeiten im Schienenersatzverkehr verlängern sich in der Regel für den Fahrgast, berichtet die Stadt Ravensburg. Daher sei es wichtig, sich gut zu informieren.

Alle notwendigen Fahrplaninformationen dazu stellt der bodo-Verkehrsverbund laufend entsprechend dem jeweiligen Planungsstand online und in der bodo-App zur Verfügung. Vor allem Berufspendler, die beispielsweise ein Abo besitzen, können anhand der Ersatzfahrpläne ihre Fahrwege während der Streckensperrungen gut planen.