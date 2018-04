Region / Edvard Zavrl

An der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau ist am Mittwochabend ein „nackter Mann“ gesehen worden. Die Polizei begab sich mit mehreren Streifenwagen auf die Suche nach der Person und entdeckte in der Nähe ein Auto, in dem sich ein junges Liebespaar vergnügte – das aber nichts mit der gesichteten Person zu tun hatte. Die Polizei schreibt: „Es muss davon ausgegangen werden, dass der Flitzer sich angekleidet und aus dem Staub gemacht hat.“