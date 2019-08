In Ulm hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine große Suchaktion stattgefunden. Eine Schwimmerin wird vermisst. Über der Stadt kreiste ein Hubschrauber.

Die Suche, an der neben Booten an der Donau auch ein Hubschrauber in der Luft beteiligt war, wurde gegen 2.30 Uhr allerdings ergebnislos abgebrochen. Beteiligt waren an dem Einsatz die Feuerwehr, das Bayrische Rote Kreuz, die Wasserwacht, das THW und der Polizeihubschrauber.

Der Hubschrauber war in der Innenstadt deutlich zu hören. In Ulm Mitte gingen gegen 2.30 Uhr in den Fenstern vieler Häuser Lichter an, als der Hubschrauber ein letztes Mal langsam die Donau überflog und dann abdrehte.

Weitere Informationen folgen.

