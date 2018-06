Kunst Subtiles Duo: Die neuen Stipendiaten von Pro Arte

Wiblingen / Von Lena Grundhuber

Die Geschichte handelt von einem kleinen Fuchs. Der hat kalte Pfoten, weil er im Schnee gespielt hat; und weil seine Mutter sich vor den Menschen fürchtet, muss der Fuchs seine Schuhe selber einkaufen gehen.

Eine Mutter-Kind-Geschichte, die man oft in japanischen Grundschulen lese, sagt Kazuma Nagatani. Deshalb liegt sie hier auf den Ateliertischen in japanischer Schrift aus. Hunderte kleine nummerierte Blätter mit je einem silbernen Zeichen darauf sollen später einmal den ganzen Boden einer ehemaligen japanischen Schule bedecken. Das Grün der Bäume vor dem Fenster wird sich im Silber von 3600 Schriftzeichen spiegeln, und die Menschen werden das Bild mit ihren Schatten noch einmal verändern, wenn sie darüber laufen.

Sieben Jahre Deutschlandreise

Eine wunderbar subtile Ausdeutung des Themas „Mensch und Natur“ haben sich Nagatani und seine Lebensgefährtin Nana Hirose ausgedacht für ein bald stattfindendes Kunstfestival in Japan. Fertigstellen werden sie ihre Installation aber in dem Atelier am Kloster Wiblingen, das sie jetzt bezogen haben. Das Künstlerpaar hat das Atelierstipendium der Ulmer Pro-Arte-Kunststiftung erhalten und wird die kommenden zwei Jahre auf dem Lande verbringen.

Nana Hirose (37) und Kazuma Nagatani (36) stammen beide aus Osaka, aber man kann sich problemlos auf Deutsch mit ihnen unterhalten, denn sie sind ja bereits seit elf Jahren in Deutschland. Im Bildhauerei-Studium in Kyoto haben sie sich kennengelernt, dann studierten sie gemeinsam in Bremen und haben seither praktisch eine kleine Deutschlandreise absolviert, zuletzt waren sie in Düsseldorf.

„Es ist etwas länger geworden als geplant“, meint Nagatani. Ob sie irgendwann nach Japan zurückgehen? „Das überlegen wir uns jeden Tag“, sagt Nana Hirose und lacht. Die Atmosphäre in Deutschland gefällt ihnen, sie sei freier und zugleich für Künstler geschützter als in Japan. So etwas Überlebenswichtiges wie die Künstlersozialkasse gebe es in ihrer Heimat nicht.

Seit Jahren arbeiten die zwei eigentlich immer zusammen. Am Anfang gab es durchaus häufiger Diskussionen. Aber inzwischen sei die Rollenaufteilung zwischen ihnen relativ klar. „Nana ist der Chef“, sagt ihr Lebensgefährte. Sie sei eher die mit den Konzepten im Kopf, die Planerin – er sieht sich als der Macher in dem Duo. „Meistens sind Nanas Ideen besser“, sagt er. „Nicht immer, aber fast“, sagt sie.

In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigen sich die Künstler hauptsächlich damit, dem Betrachter einen anderen Zugang zu eigentlich ganz alltäglichen Dingen zu verschaffen. Bei ihrer Serie von Porzellanobjekten zum Beispiel ist das Porzellan absichtlich so falsch und hitzeempfindlich hergestellt, dass es sich beim Brennen verformt und eine Tasse am Ende wie zerknüllt daliegt.

Eine andere Serie beschäftigt die beiden ebenfalls seit Jahren: Täglich bauen sie eine Miniaturform ihrer Wohnung aus Alltagsmaterial nach, also aus Verpackungen oder Eintrittskarten. „Es geht darum, Dinge, für die man sonst keine Aufmerksamkeit hat, anders zu zeigen“, sagt Nagatani. Dinge, die immer da sind und über die man kaum nachdenkt, wie zum Beispiel die Brezeln: Hirose und Nagatani haben das traditionelle deutsche Gebäck zu einer langen Girlande verarbeitet, die nun als humorvolle interkulturelle Brücke im japanischen Kulturinstitut hängt.

In Wiblingen wollen sie die Serie mit den winzigen Wohnungen weiterentwickeln, vor allem aber möchten sie gern weiter keramisch arbeiten. Denn einen Keramikofen gebe es in der Nachbarschaft, haben sie herausgefunden, und für diese Arbeit brauche man Zeit und Muße, sagen die zwei Künstler.

Die nötige Ruhe dazu haben sie draußen am Kloster Wiblingen – ihre Fahrräder stehen schon an der Wand für kleine Ausflüge, abends kann man noch ein bisschen in der Natur spazieren gehen. Und wer weiß: Wenn die zwei freundlichen Menschen Glück haben, läuft ihnen in der Abenddämmerung vielleicht auch mal ein kleiner Fuchs über den Weg.