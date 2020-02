Am Sonntagabend ist das Sturmtief Sabine in unserem Verbreitungsgebiet angekommen. An vielen Orten hat der starke Wind Äste abgeknickt, seit Montagfrüh regnet es. Wir halten Sie mit unserem Liveticker über Verkehrsbehinderungen, ausfallenden Schulunterricht und aktuelle Wetterprognosen auf dem Laufenden.

ePaper der SÜDWEST PRESSE am Montag kostenfrei

Wegen des Sturms können am Montag nicht alle Zusteller Zeitungen ausliefern. Damit unsere Mitarbeiter nicht gefährdet werden und Sie trotzdem Ihre Zeitung lesen können, schalten wir unser aktuelles ePaper für alle Nutzer frei.

Hier geht’s zum ePaper!

Aus technischen Gründen müssen sie eine beliebige Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Nehmen Sie zum Beispiel Ihre eigene E-Mail-Adresse und als Passwort 1234.