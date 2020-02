Sturm „Sabine“ ist am Montagmorgen endgültig in der Region um Ulm, Neu-Ulm und Biberach angekommen. Seit 2.30 Uhr seien schon mehr als 70 Einsätze gefahren worden, hieß es am Morgen bei der Polizei Ulm.

Im Kreis Neu-Ulm sei es am Montagmorgen bereits zu mehr als 100 Einsätzen gekommen. Laut Aussage der Polizei kam es am Morgen zu rund hundert Einsätzen, wegen Bäume die Straßen blockiert hatten. Den Angaben nach seien diese bereits geräumt worden. Weitere Meldungen zu den Auswirkungen von Sturm „Sabine“ sollen im Laufe des Vormittags kommen.

Kreis Biberach von Orkan besonders betroffen

Ein Schwerpunkt des Polizeipräsidiums Ulm sei der Kreis Biberach. Dort gebe es viele Einsätze wegen heruntergefallener Äste und umgestürzter Bäume. Gerade in Waldnähe sei es den Einsatzkräften teils nur schwer möglich zu den Einsatzstellen zu gelangen, da umherwirbelnde Äste die Anfahrt erschwerten oder unmöglich machten. Auch Rettungsdienst und Feuerwehr seien im Einsatz. Die Aufräumarbeiten würden aber mindestens den gesamten Montag in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Sturm „Sabine“: Autos prallen gegen Bäume

In den Morgenstunden gab es zahlreiche Autounfälle in der Region. Die Fahrzeuge seien oftmals gegen umgefallene Bäume oder heruntergefallene Äste gefahren. Bis jetzt habe es aber nur einen Leichtverletzten bei einem Unfall in Biberach gegeben.

Orkan in Senden:

Sturm in Altheim-Staig: Schul- und Stromausfall wegen „Sabine“

Wie Gabriele Zick, die Schulleiterin der Verbandsgemeinschaftsschule Altheim-Staig, am Montagmorgen mitteilte fällt auch hier der Unterricht heute aus. Grund dafür ist ein Stromausfall der ganz Altheim-Staig betrifft.

Sturm Sabine sorgt für gesperrte Straßen im Kreis Göppingen

Im Kreis Göppingen sorgte „Sabine“ dafür, dass zahlreiche Straßen gesperrt werden mussten.

Pendler in Bayern und Baden-Württemberg von Sturm betroffen

Sturm „Sabine“ sorgte am Montagmorgen auch dafür, dass viele Pendler mit Verzögerung zur Arbeit kamen. Insbesondere Pendler, die auf die Bahn setzen, waren betroffen.