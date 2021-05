Stromausfall in Ulm: Am Freitagnachmittag sind die Karlstraße, Keltergasse, Keplerstraße sowie die Olgastraße aktuell ohne Strom: Ein Stromausfall hat die Straßen in Ulm von der Energieversorgung abgeschnitten.

Den Grund ist wohl ein Kabelschaden. Wann der Strom wieder zur Verfügung steht, ist noch unbekannt.

(Hinweis der Redaktion in eigener Sache: Auch das Kunden-Service-Center der SÜDWEST PRESSE ist derzeit vom Stromausfall betroffen und nicht zu erreichen.)