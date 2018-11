Tarife Strom und Gas werden 2019 teurer

Ulm/Neu-Ulm / swp

Die Stadtwerke drehen ab 2019 an der Gebührenschraube: Die Grundversorgung geht um 46 Euro nach oben.

Schlechte Nachrichten für alle Strom- und Gaskunden der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU): Anziehende Preise auf den Beschaffungsmärkten und gestiegene Entgelte für die Verteilung des Stroms werden sich im nächsten Jahr auf die Kunden der Stadtwerke auswirken. In der Grundversorgung wird die Kilowattstunde ab 1. Januar 0,79 Cent mehr kosten. Die gestiegenen Netzentgelte machen sich beim jährlichen Grundpreis bemerkbar; dieser wird um 20,53 Euro angehoben.

Durch die Erhöhung bezahlt ein typischer Haushalt in der Grundversorgung (Jahresverbrauch: etwa 2000 Kilowattstunden) ab Januar rund 36 Euro mehr im Jahr, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Das entspricht einer Anhebung von 5,4 Prozent. Betroffen sind insgesamt rund 40 000 Haushalte in Ulm/Neu-Ulm und im näheren Umkreis.

„Schon seit Mitte 2017 ziehen die Preise im Stromgroßhandel an. Dieser Trend hat sich seither verstärkt und lässt auch für 2019 keine Anzeichen für eine Abschwächung erkennen“, begründet Vertriebsleiter Marcus Deutenberg die anzuhebenden Tarife. Hinzu komme, dass die Netzbetreiber ab Januar höhere Entgelte für die Verteilung des Stroms verlangen.

Dämpfend auf den Endkundenpreis wirke sich aus, dass 2019 die Umlagen und gesetzlichen Abgaben per Saldo leicht sinken. „Belastungen und Entlastungen werden verrechnet – doch unter dem Strich kommen wir um eine Preisanpassung nicht herum“, so Deutenberg.

Auch Erdgas wird teurer

Ein ähnliches Bild zeigt der Erdgasmarkt. „Die Zeit niedriger Preise im Gas-Großhandel ist erst einmal vorbei“, stellt Vertriebsleiter Deutenberg fest. Die für das Jahr 2019 gestiegenen SWU-Bezugspreise machen ebenfalls eine Preisanpassung nötig. Sie falle aber, so die Stadtwerke, moderat aus. Ab 1. Januar kostet die Kilowattstunde Erdgas in der Grundversorgung 0,17 Cent mehr. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 6400 Kilowattstunden steigt die Jahresrechnung um 10,66 Euro oder zwei Prozent.

Betroffen sind rund 5000 Kunden in den beiden Städten Ulm und Neu-Ulm. Zuvor haben die Stadtwerke ihre Erdgaspreise zwei Jahre lang stabil gehalten. Deutenberg: Die letzte Änderung gehe auf Januar 2017 zurück – es sei damals eine Preissenkung gewesen.

