Energie Strom tanken wird kostenpflichtig

Ulm / swp

Vom 2. Juli an ist es vorbei mit der Gratis-Nutzung der SWU-Stromtankstellen. „Die stetig zunehmende Nachfrage macht die Erhebung von Gebühren erforderlich, um einen wirtschaftlichen Betrieb dieser Anlagen zu ermöglichen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Im Großraum Ulm/ Neu-Ulm betreiben die SWU 54 Stromtankstellen. Seit Aufstellung der ersten Ladestationen 2011 waren Tankvorgänge kostenlos.

Künftig gibt es für Kunden folgende Möglichkeiten: Mit der „SWU Ladestrom-Karte“ kann man nicht nur an SWU-Tankstellen, sondern deutschlandweit bei allen Verbundpartnern tanken. Zwei Tarife stehen zur Auswahl: SWU-Ladestrom kostet 9,90 Euro monatlich und 3 Euro pro Ladevorgang. Die Flatrate zu 30 Euro im Monat lässt beliebig viele Tankvorgänge zu.

Für unabhängige Nutzung oder für auswärtige Fahrer gibt es die Direktbezahlung via Smartphone und Pay-Pal-Konto an. Diese Option bietet eine Normal-Ladung für 5 Euro und eine Schnell-Ladung für 10 Euro an.

Bislang war die Nutzung der SWU-Stromtankstellen nur mit der Schwaben-Card möglich. Besitzer dieser Karte aus dem Großraum Ulm/Neu-Ulm erhalten Mitte Juni die neue SWU-Ladekarte.

Info Ausführliche Infos unter www.swu.de/stromtanken