Verkehr Strom tanken kostet etwas ab Montag

Ulm / swp

Ab Montag wird die Benutzung der SWU-Stromtankstellen kostenpflichtig. Im Großraum Ulm und Neu-Ulm betreiben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm derzeit 54 Stromtankstellen. Seit diesem Jahr wurden zudem 8 Tankstellen mit Schnellladefunktion in Betrieb genommen. Seit der Errichtung der ersten SWU-Elektroladestationen 2011 waren Tankvorgänge bislang kostenlos. Die stetig zunehmende Nachfrage mache nun jedoch die Erhebung von Gebühren erforderlich, um einen wirtschaftlichen Betrieb dieser Anlagen zu ermöglichen, teilen die SWU mit.

Am einfachsten geht die Bezahlung mit der SWU-Ladestrom-Karte. Damit tankt der Kunde nicht nur an den SWU-Tankstellen, sondern auch deutschlandweit bei allen Verbundpartnern im ladenetz.de-Gebiet. Zwei Tarife gibt es: SWU-Ladestrom kostet 9,90 Euro monatlich und 3 Euro pro Ladevorgang. Das Paket SWU-Ladestrom Flat kostet 30 Euro pro Monat und lässt beliebig viele Tankvorgänge zu. Für auswärtige Fahrer bietet sich die spontane Betankung mit Direktbezahlung via Smartphone und PayPal-Konto an. Diese Option bietet eine Normal-Ladung für 5 Euro und eine Schnell-Ladung für 10 Euro an. Besitzer der SWU-SchwabenCard erhalten eine neue Lade-Karte.