In einer Brennstoffzelle kann im Fahrzeug die chemische Reaktionsenergie in der Regel zwischen Wasserstoff und Sauerstoff in elektrische Energie umgewandelt werden. Das weiß man schon lange. „Aber jetzt machen China und Korea Druck, so dass diese neue Energiequelle wieder einen Aufschwung erfährt“, sagte Ludwig Jörissen, der Leiter der Brennstoffzellenforschung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Baden-Württemberg.

Wobei die Solarforschung in Stuttgart angesiedelt ist und sich die Weiterentwicklung der Brennstoffzelle auf Ulm konzentriert. Dort interessierte sich am Donnerstagabend eine Delegation um Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, im Schnelldurchgang über neue Forschungsvorhaben des Ulmer ZSW. Zu der Gruppe gehörten unter anderem Ronja Kemmer, CDU-Mitglied des Deutschen Bundestages, Thomas Kienle, Fraktionsvorsitzender des Ulmer CDU-Stadtverbandes und weitere Gemeinderäte der CDU-Stadtratsfraktion.

Jörissen informierte die Gäste vor allem über das in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Freiburg) und weiteren Akteuren aus Wissenschaft und Industrie entwickelte Projekt „HyFab-Baden-Württemberg“. Das ist eine groß angelegte Forschungsfabrik für Brennstoffzellen und Wasserstoff. Das Vorhaben soll die Zulieferindustrie stärken und ein „offenes, flexibles Angebot schaffen“. Dabei werden schnelle, automatisierte Fertigungs- und Qualitätssicherungsverfahren für Brennstoffzellen entwickelt und erprobt. Die Betonung liege auf schnell, „denn wir wollen die Brennstoffzellenstapel künftig im Großserienmaßstab herstellen“, sagte Auftragsforscher Jörissen.

Bilger hatte, obwohl die nächste Telefonkonferenz bereits auf dem strammen Terminplan stand, dann doch noch ein paar Minuten Zeit, um die „vorbildliche und zukunftsweisende Arbeit der Ulmer“ zu loben und eine Bemühung um Fördergelder zuzusagen. Dann verschwand er im schwarzen Dienstwagen mit Berliner Kennzeichen.

Ronja Kemmer (CDU) indes drehte mit Stadträtin Birgit Schäfer-Oelmayer (CDU) noch schnell eine Runde im lautlos dahingleitenden Brennstoffzellen-Dienstwagen des ZSW – schadstofffrei auf dem Oberen Eselsberg.