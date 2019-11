Laut Berichten der „Tagesschau“ und der „Süddeutsche Zeitung“ schaltet sich der Bundesrechnungshof in den Streit um die Standortvergabe des Batterieforschungszentrums ein. Das Ergaben Recherchen von NDR, WDR und SZ.

Die Vergabe an die Uni Münster hatte die zuständige Bundesforschungsministerin Anja Karliczek im Juni 2018 verkündet. Andere Standorte wie Ulm, Augsburg, Salzgitter oder Dresden hatten sich ebenfalls beworben.

Die Vergabe des Projekts an Münster, das mit insgesamt 500 Millionen Euro Fördergeldern des Bundes verbunden ist, war von Anfang an umstritten. Karliczek wurde unter anderem vorgeworfen, dass sie womöglich nicht ganz unbefangen war: von der Vergabe an Münster profitiert auch das benachbarte Ibbenbüren, die Heimatstadt und der Wahlkreis der Ministerin.

Parteien fordern, Gelder einzubehalten

Grüne, Linke und FDP hatten gefordert, die Fördergelder für das Projekt nicht freizugeben, bevor nicht geklärt sei, wie es zur Standortvergabe kam. Wie die „Tagesschau“ und „Süddeutsche Zeitung“ weiter berichten, komme der Bundesrechnungshof dem Wunsch der Parteien nun nach und prüfe die Vergabe des Forschungsministerium. Es werde aber nicht geprüft, heißt es weiter, ob Münster tatsächlich der beste Standort für das Forschungszentrum sei.

Vergabe löste Kritik aus

Die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU/Bayern), Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg) und Stephan Weil (SPD/Niedersachsen) hatten die Entscheidung ebenfalls heftig kritisiert und sich in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. „Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren“, hieß es in dem Schreiben an die Kanzlerin.

SPD-Politikerin Hilde Mattheis warf Karliczek sogar „totales Versagen“ und forderte den Rücktritt der Forschungsministerin. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte einen Rücktritt ihrer Parteikollegin ins Gespräch gebracht. Karliczek reagierte auf diese Äußerungen irritiert.

Ulm hatte gute Chancen

Die Absage kam auch für die Stadt Ulm überraschend. Die Donaustadt galt als Favorit für ein Batterieforschungszentrum. Kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung hatte sich zudem eine vom Ministerium eingesetzte Expertenkommission für Ulm als Standort ausgesprochen hatte. Karliczek hatte ihre Absage an Ulm verteidigt.

Fragen und Antworten zur Batterieforschung und zur Standortvergabe