Kaum Busse, keine Straßenbahnen: Am kommenden Donnerstag, 1. Oktober, steht der öffentliche Nahverkehr in Ulm weitgehend still. Der Grund: Warnstreiks. Die Gewerkschaft Verdi ruft Bus- und Straßenbahnfahrer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen.

Warnstreik in Ulm: Diese Linien sind betroffen

Der Warnstreik soll zu Betriebsbeginn um 3.45 Uhr starten. Betroffen sind die Linien 1,2,4,5,6,7,8,10,11 und 13. Wie lange der Arbeitsboykott dauert, ist unklar. Verdi will das Streikende kurzfristig bekannt geben.

Hintergrund des Streiks: Verdi fordert für die Mitarbeiter von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn und eine Mindesterhöhung von 150 Euro. Die bisherigen Verhandlungen verliefen erfolglos.