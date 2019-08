Nach dem Tod eines 92-jährigen Radfahrers wird der Unmut über die Wegführung in der Ulmer Römerstraße laut. Dietmar Seifert ist erst am Montag von der Reha zurück gekommen. Die Krücken hat er immer noch, auch seine Schulter ist noch nicht wieder hergestellt. Trotzdem ist der 66-Jährige froh: Er hätte auch tot sein können. Im Winter 2018 war er in der Römerstraße bergabwärts mit dem Rad gefahren. ...