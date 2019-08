Zirkusreifes Varieté und viele Gaukler bot das 3. Neu-Ulmer „Kultur auf der Straße“. Betörend für Augen und Ohren. Am Sousaphon baumelt ein grüner Wunderbaum, Marke Pinienduft. Was soll der mitten auf dem Petrusplatz, umgeben von Instrumenten, Menschen, Rollatoren? Er soll baumeln, stundenlang erzittern in den Klängen des New Orleans Jazz, den die Tinto Brass Streetband am Wochenende durch Neu Ulm schickte. Wa...