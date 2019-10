Die wegen Bauarbeiten an der Linie 2 teilweise gesperrte Zinglerstraße ist ab Mittwoch, 2. Oktober, wieder zweispurig befahrbar. Die Arbeiten an der Signalanlage und die Verbreiterung der Verkehrsinsel dauern jedoch an. Die Ampel an der Kreuzung wird daher bis Mitte nächster Woche außer Betrieb genommen und der Fußgängerüberweg gesperrt.

Die Stadt Ulm bittet die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich um erhöhte Aufmerksamkeit.

Das könnte dich auch interessieren: