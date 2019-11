Die Auseinandersetzung um den gestrichenen Landeszuschuss für die Linie 2 geht weiter. Finanzbürgermeister Martin Bendel mahnte bei der Vorstellung des Haushalts generell höhere Fördermittel und Zuschüsse des Bundes und des Landes Baden-Württemberg für die Kommunen an. Als Beispiele nannte er den Ausbau der Kinderbetreuung und den öffentlichen Nahverkehr. Die Kommunen bräuchten mehr Unterstützung, um diese Aufgaben stemmen zu können. Der Bau der Straßenbahnlinie sei dafür „das beste Beispiel“. Anders als der Bund gibt das Land kein Geld, weil zwischenzeitlich das Förderprogramm ausgelaufen und erst später verlängert worden war. Bendel: „Es gibt Hausaufgaben zu erfüllen bei Bund und Land.“

Rechtsstaat nicht Bananenrepublik

Bendels Forderung war ein Konflikt zwischen dem SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir und Uwe Lahl, dem Amtschef des Verkehrsministerium vorangegangen. Der Ulmer SPD-Abgeordnete hatte in einem Brief an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mehr Zuschüsse verlangt und die Förderpolitik des Ministeriums einen „unglaublichen Vorgang“ genannt.

Die Antwort aus Stuttgart fiel harsch aus. Ministerialdirektor Uwe Lahl kritisierte Rivoir: Er fordere das Ministerium zu „einer eindeutig rechtswidrigen Förderpraxis“ auf. Sein Haus sei an den geltenden Rechtsrahmen gebunden, wetterte Lahl und schloss: „Schließlich ist das hier ein Rechtsstaat und keine Bananenrepublik.“