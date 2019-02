Straßenbahn in Ulm Linie 1 und Linie 2: Schienenersatzverkehr am Wochenende

Ulm / SWP

Wegen der Verlegung der Straßenbahn-Trasse am Bahnhof Ulm fährt am Wochenende keine Straßenbahn.

Tram-Fahrer müssen am Wochenende auf den Bus umsteigen: Von Freitag, 22. Februar, bis Sonntag, 24. Februar, fahren in Ulm keine Straßenbahnen. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Er beginnt am Freitag ab 21 Uhr.

Abschließende Baumaßnahmen

Wie die SWU mitteilt, wird an diesem Wochenende das noch verbleibende ursprüngliche Gleis am Hauptbahnhof verschwenkt. Die Straßenbahn wird in ein neues Gleisbett verlegt, so dass Platz für das Baufeld an der Bahnhofspassage entstehen kann.

Bis Montag soll die Umleitungsstrecke verlegt sein, so dass zu Betriebsbeginn die Linie 1 und Linie 2 wieder fahren können.

Fahrplan behält Gültigkeit

Der Fahrplan ist von den Bauarbeiten nicht betroffen und bleibt bestehen. Nur die Haltestellen Alfred-Delp-Weg und Martin-Luther-Kirche werden nicht angefahren.

Bauarbeiter sorgen für Ärger bei Händlern

Durch die Baumaßnahmen am Bahnhof wird die Friedrich-Ebert-Straße für neun Monate gesperrt. Das hat für erheblichen Unmut bei Händlern in der Ulmer Innenstadt gesorgt. Sie befürchten, dass durch die Sperrung weniger Menschen nach Ulm kommen und sie somit mit Geschäftsverlusten rechnen müssen. Eine Reaktion der Stadt Ulm kam in dieser Woche: Ab April ist der Nahverkehr in der Donaustadt an Samstagen kostenlos.

Das könnte dich auch interessieren: