Stadt, Stadtwerke und Stadträte rühmen die Linie 2 als größtes Projekt der E-Mobilität, das es in Ulm je gab. Da ist es in der Tat nicht nachvollziehbar, dass sich Baden-Württemberg nicht an der Förderung beteiligt – erst recht nicht unter einem grünen Ministerpräsidenten und Verkehrsminister. Ausschlaggebend sind offenbar formale Gründe, aber das macht es nicht besser.

Ulm scheint im Wirrwarr der Förderrichtlinien unter die Räder gekommen. Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das die Förderung regelte, läuft 2019 aus. Zwar gibt es ein Anschlussprogramm. Das aber war noch nicht sicher, als die Stadt den ersten Förderantrag stellte. Dem Folgeantrag entspricht der Bund mit seinem Förderanteil, nicht jedoch das Land.

Ulm blieb schon einmal auf der Strecke

Martin Rivoir hat Recht: Dies ist besonders ärgerlich, weil der Stadt ähnliches schon einmal widerfahren ist. Auch beim Kauf der Straßenbahnwagen blieb Ulm finanziell auf der Strecke. Die Ulmer Avenios wurden als Neuanschaffung bewertet, die von der Förderung ausgenommen war. Das Land gab nur Geld für Ersatzkäufe ausgemusterter Fahrzeuge. Im neuen Landesgesetz ist das anders geregelt. Für Ulm allerdings kam die Änderung zu spät: Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen.

Noch bleibt Zuversicht: Die Landesregierung kann auf den Druck aus Ulm noch reagieren und Wege finden, die Linie 2 doch noch zu unterstützen.