Premiere Stimmen von der Premierenfeier

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

„Ich mach’ drei Kreuze!“ Kay Metzger, dem neuen Intendanten des Theaters Ulm, fiel eine Riesenlast von den Schultern, als er nach dem Schlussapplaus zur Premierenfeier kam. Wie gut seine Inszenierung von Janáceks „Das Schlaue Füchslein“ über die Bühne gegangen war, wusste er freilich nicht. „Ich gehe nie in meine Premieren“, sagte er. „Ich war in meinem Büro, habe Mails beantwortet, herumgesurft, im Hintergrund habe ich die Musik gehört.“

Die gelöste Stimmung nach der Premiere tat ihm gut: „Es geht ums Haus. Als Regisseur kann man sich auch mal einen Flop leisten, aber heute wäre das kein gutes Signal gewesen.“ Nur schade, dass es vor der Pause keine Übertitel gab, aber auch dem gewann Metzger etwas Positives ab: „Das ist ein Wink von oben, dass wir eine neue Übertitelungs-Anlage brauchen!“ Ansonsten hofft er, dass die Oper durch gute Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem richtigen Erfolg wird.

Als „mutigen Start in die neue Saison“ empfand Kulturbürgermeisterin Iris Mann die Wahl des Stücks und die Inszenierung: „Beindruckende Bilder, musikalisch klasse dargeboten.“ Sabine Schwarzenböck, die Leiterin der städtischen Kulturabteilung, freute sich „dass die Musik super interpretiert war“. Das Bühnenbild sei traditioneller gewesen, als sie es erwartet habe, „was aber nichts Schlechtes heißen muss“.

Ein besonderer Gast des Abends war Ansgar Haag, ehemaliger Ulmer Intendant, seit 13 Jahren am Meininger Staatstheater. Die „Füchslein“-Inszenierung sei ein „schöner Anfang“ für den Kollegen Metzger. Janácek sei sein Lieblingskomponist, sagte Haag, der gern an seinen eigenen Ulmer Erfolg mit „Jenufa“ zurückdenkt.

„Das schlaue Füchslein“ sei eine schwierige Oper, „und das war hier handwerklich hervorragend gemacht. So aufwendig und liebevoll habe ich das noch nie gesehen, mit so vielen kleinen witzigen, schönen Einfällen.“ Manchmal sei ihm die Inszenierung ein bisschen zu heiter für die doch auch brutalen Aspekte der Geschichte gewesen. „Das Stück hat schon eine Boshaftigkeit, an manchen Stellen kam das raus, an manchen Stellen ging mir das, was hinter dem Stoff steht, etwas verloren.“

Unterm Strich sei der Abend aber eine „Riesenleistung“, besonders der Ulmer Spatzen. Und natürlich lobte Haag den Bariton Dae-Hee Shin, der den Förster singt. Der sei überragend und „ein Gewinn für Ulm“ – was Haag etwas traurig stimmt, denn mit dem Südkoreaner hat er 13 Jahre in Meiningen zusammengearbeitet. Immerhin kann er sich darauf freuen, ihn nochmals in „Lucia die Lammermoor“ zu erleben: Haags Meininger Inszenierung von 2016 wird nun auch in Ulm zu sehen sein.