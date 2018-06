A cappella Stimmen-Festival mit Choreo-Pfiff

Ulm / Udo Eberl

Bereits 15 Minuten vor dem Konzert standen die sieben Sänger von „Naturally 7“ am Bühneneingang – elektrisiert, vorfreudig nervös und ungeduldig. Mit genau dieser Lust füllten sie das sowieso randvolle Ulmer Zelt von der ersten Sekunde an. „In the Air Tonight“ rockte mit perkussiver Mundpower los, dass Phil Collins seine wahre Freude gehabt hätte.

Die Besucher im Zelt-Rund waren sowieso euphorisch gestimmt. Das Konzert war ruckzuck ausverkauft gewesen, schließlich hatten „Naturally 7“ nach gefeierten Auftritten im Ulmer Zelt bereits ihre Visitenkarten hinterlassen. Zum Start ihrer Europa-Tournee erlebten die Fans, wie sich bald herausstellen sollte, zudem eine Live-Weltpremiere, denn mit Sean Simmonds stand das neueste Mitglied des Septetts erstmals auf der Bühne. Über mehr als zwei Stunden hinweg war er sofort ein Teil des eingespielten Teams, das mit vokaler Offensiv-Power loslegte und natürlich wie eine komplette Band klang. Mit einer heulenden Mund-Gitarre, satten Bässen und Bläsersätzen sowie treibenden Beats. Da wurde tatsächlich eine „Wall of Sound“ gebaut, vielschichtig und wunderbar komplex.

George Harrisons „While my Guitar Gently Weeps“ ließen die Sänger perfekt austariert zum vielharmonischen Vergnügen werden, und selbst das passend zum Ausscheiden der deutschen Kicker mit Augenzwinkern angesagte und melancholisch noch beladenere „Going Home“ konnte man diesen sympathischen Akteuren aus New York nicht übel nehmen.

Für „The First Time Ever I Saw Your Face“, einst in der Version von Roberta Flack populär und zum Hit geworden, wurde zunächst die große Liebe in den siebten Himmel gehoben. Der Klassiker unter den Songs wurde am Ende Wolfgang und Renate gewidmet, die auch nach 51 Jahren Ehe noch gemeinsam ein „Naturally 7“ besuchen. Und es ging munter und bunt weiter. Starke Choreos im Streetdance-Style, ganz starke Sopran-Momente, die bisweilen wie coole Samplings klangen, gehauchte „Sounds of Silence“ oder „I Need Air“ vom jüngsten Album „Both Sides Now“ mit reichlich Luft-Zufuhr von Johann Sebastian Bach. Auch mit dem Looper wusste Rod Eldridge zu überzeugen. Schleife für Schleife legte er übereinander, bis ein kompletter Song entstand – stark. Die 1999 gegründete Treppe hatte aber noch einiges mehr auf Lager. Die launigen und gewitzten Ansagen von Roger Thomas, eine fantastisch ausgefeilte Version von Stings „Englishman in New York“ mit immer neuen Wendungen und nicht zuletzt das vom ganzen Zelt gefeierte und gesungene „Fix You“. Noch einmal kehrten „Naturally 7“ für eine Zugabe zurück. „Caught in the Moment“ als Feierstunde für die einzelnen Band-Mitglieder. Klar war das A cappella, aber eben doch kein Chor, sondern eine mit allen Wassern gewaschene Band. Und mal ehrlich: Mehr Stimmung ging nicht.