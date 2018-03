Diagnose Stiftung will Uni-Klinik unterstützen

Ulm / swp

„Valentina“ sammelt Spenden für ein mobiles Gerät, um Herzen von Kindern untersuchen zu können.

Vor zwei Jahren verlor die 13-jährige Wangenerin Valentina Peter ihren langen Kampf gegen einen hochaggressiven Knochenkrebs. Sie war an der Uni-Kinderklinik Ulm behandelt worden. Ihre Familie nahm sich daraufhin vor, das Andenken an die Tochter und Schwester lebendig zu erhalten, in dem sie andere Kinder mit ähnlichen Schicksalen unterstützen: Sie gründete im Jahr 2016 die „Stiftung Valentina”, die seitdem mit zahlreichen Aktionen an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche unterstützt.

Mit einer Spendenkampagne auf der weltweit größten Online-Spendenplattform „GoFundMe“ will die Stiftung nun ein großes Problem beim Kampf gegen den Krebs angehen. Denn auch wenn der Krebs etwa als Ergebnis einer Chemotherapie eingeschränkt oder bar besiegt scheint, ist die Gefahr oft nicht beseitigt: denn die in der Therapie eingesetzten Medikamente haben Nebenwirkungen. So können sie gerade bei Kindern und Jugendlichen die Herzkranzgefäße massiv schädigen. Die Folge: Immer wieder sterben junge Menschen, die den Krebs überwunden zu haben glaubten, Jahre später an Herzinfarkten.

An der Uni-Klinik Ulm gibt es zwar bereits ein entsprechendes Diagnosegerät, das jedoch zwei gravierende Nachteile hat: Zum einen fehlt ihm die nötige Auswertungssoftware, sodass die Diagnostik bislang per Hand geschieht und damit vergleichsweise langsam und unzuverlässig, vor allem aber extrem aufwändig ist. Zum anderen haben viele Krebspatienten keinen Zugang dazu, weil das Gerät auf der Kardiologiestation steht und viele von ihnen in Quarantäne sind.

Daher will die Stiftung nun 65.000 Euro einsammeln: 20.000 für die Auswertungssoftware, 45 000 für ein mobiles Gerät, das überall dorthin gelangt, wo es gebraucht wird. Partner der Kampagne ist die Ernst-Prost-Stiftung, die bis zum Erreichen einer Gesamtsumme von 40 000 Euro jede einzelne eingehende Spende verdoppelt. Die Resonanz ist beeindruckend: Innerhalb von weniger als einem Tag sind bereits 18 Spenden in Höhe von mehr als 11.000 Euro zusammengekommen, darunter eine initiale Spende von 10.000 Euro von der Ernst-Prost-Stiftung.

Info Die Kampagne findet sich unter www.gofundme.com/damit-ihr-herz-auch-nach-der-chemo-weiterschlaegt