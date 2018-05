Ausstellung Stiege öffnet mit „Sister’s Summer“

Ulm / swp

Die Stiege öffnet heute Abend wieder ihre Pforten und startet damit auch die diesjährige Ausstellungsreihe „Sister´s Summer“. Gezeigt werden Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen: von Skulpturen über Installationen bis zu Malerei und Fotografie. In der Ausstellungsreihe werden vielschichtige Künstlerinnen gezeigt. Allen ist ein gewisser eigenständiger Humor und die Sichtweise auf die Gesellschaft oder den zu bespielenden Raum gemein, heißt es in der Ankündigung. Die Betreiber um Petra Schmitt stellen bewusst Künstlerinnen und ihre Werke in den Mittelpunkt, da diese „meist viel zu oft hinter ihren männlichen Kollegen stehen“.

Den Start macht die in Ulm lebende Künstlerin Angela Ender. Sie sucht ihre Materialien auf der Straße, bei Wohnungsauflösungen, oder in 1-Euro-Shops. Sie interessiert sich für Formen, Farben, wie sich etwas anfühlt, was es mal war und wo es schon gewesen ist. Aus alldem beginnen Enders Montagen organisch zu wachsen und ein Eigenleben zu entwickeln. Der letzte Funke, der sie lebendig macht, springt vom Betrachter über. Ender war Meisterschülerin bei Prof. Urs Lüthi, Kunsthochschule Kassel. 2016 kam sie als Atelierstipendiatin der pro arte Kunststiftung zurück nach Ulm.

Info Ausstellungseröffnung ist heute Abend, 19. Mai, in der Stiege, Donaustraße zum Rosengarten. Beginn ist um 19 Uhr. Die Werke sind bei schönem Wetter täglich ab 18 Uhr zu besichtigen.