Wie eine Messung des Umweltbundesamtes ergab, sind die Stickstoffdioxid-Werte in Ulm gesunken. Sie liegen aber nach wie vor über dem EU-Grenzwert.

Die Messdaten für die Luftqualität in deutschen Städten für das Jahr 2018 liegen vor. Wie die vom Umweltbundesamt veröffentlichten Daten zeigen, wurde in der Ulmer Zinglerstraße ein Jahresmittelwert von 43 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft gemessen. Das teilte die Stadt Ulm in einer Pressemitteilung mit.

Baustellen begünstigen Stickoxide

Der Wert liegt damit geringfügig über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. Vor einigen Jahren lag die Belastung in der Zinglerstraße noch bei über 60 Mikrogramm. Sie ist in den letzten zehn Jahren gesunken.

Unmittelbare Vergleiche für die Jahre 2017 und 2016 gebe es laut der Pressemitteilung nicht, da an dieser Stelle baustellenbedingt keine Messungen durchgeführt wurden. Dass der Grenzwert im letzten Jahr überschritten wurde, sei auch auf die Großbaustellen am Hauptbahnhof und dadurch bedingten Stau und Verkehr zurückzuführen.

In der Karlstraße ergaben die Messungen einen Wert von 35 Mikrogramm. Hier zeigen die städtischen Maßnahmen schon deutlich Wirkung, war der Wert doch auch dort vor fünf Jahren noch deutlich erhöht. Analog dazu will die Stadt weiter in nachhaltige Mobilität und moderne Stadtentwicklung investieren.

Das könnte dich auch interessieren: