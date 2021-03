Ungeachtet der Coronakrise hat das Finanzamt Ulm im Pandemiejahr 2020 wiederum ein hohes Steueraufkommen erzielt: mit rund 2,3 Milliarden Euro fast auf dem Niveau von 2018. „Da fehlen nur drei Millionen“, sagt Finanzamtschef Elmar Reichle. Die Suche nach den Gründen für die wirtschaftliche Stärke Ulms hält er einerseits für „Kaffeesatz-Leserei“. Die Unternehmenslandschaft in Ulm sei gleichwohl breit aufgestellt und zeige sich in der Krise widerstandsfähig. Dabei könne eine Rolle spielen, dass die Region nicht so stark von der im Strukturwandel befindlichen Autoindustrie abhängig sei. Das Steueraufkommen sei regional in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich angestiegen.

2019: Fünf Prozent weniger

Im Vergleich zu 2019 sind die Steuerzahlungen aber um etwa fünf Prozent oder 120 Millionen Euro gesunken. Angesichts hoher Kurzarbeiterzahlen ist allein die Lohnsteuer um fast 40 Millionen Euro rückläufig. Sie ist mit rund 900 Millionen größter Posten im Ulmer Steueraufkommen. Die Mehrwertsteuersenkung als Kriseninstrument im zweiten Halbjahr hat das Finanzamt nach einer überschlägigen Berechnung Reichles letztes Jahr außerdem etwa zehn Millionen gekostet. Bei der Umsatzsteuer fehlen insgesamt 56 Millionen Euro.

Von der ausgefallen Lohnsteuer dürfte allerdings einiges wieder zurückkommen. Sie könne sich sogar wie ein „Bumerang“ für die krisenbedingt vielen Kurzarbeiter erweisen, warnt Reichle.

Denn das bei der Auszahlung durch den Arbeitgeber nicht versteuerte Kurzarbeitergeld addiert sich später zum Jahresverdienst hinzu und bewirkt im Zuge der Steuerprogression einen höheren Steuersatz auf die Gesamteinkünfte. Das bedeutet auch, dass Arbeitnehmer, die normalerweise keine Steuererklärung abgeben – weil sie das wegen der vom Arbeitgeber abgeführten Steuern nicht müssen – als Kurzarbeiter diesmal ein Steuerformular ausfüllen sollen. Sonst werden sie vom Finanzamt ermittelt. Bundesweit dürften die Steuerrückflüsse sogar bis zu zwei Milliarden Euro betragen. Pro Finanzamt seien es rund 3000 Fälle.

Wegen höherer Immobilienpreise

Ein weiterer Sondereffekt im Krisenjahr sind Stundungen, mit denen die Finanzämter nach Reichles Worten großzügig umgegangen sind. 80 Prozent seien schon wieder zurückbezahlt. Als kurioses Element in der Bilanz des Finanzamts Ulm erweist sich ansonsten die Grunderwerbsteuer. Sie ist entgegen dem Gesamttrend um zwölf Prozent auf rund 42 Millionen Euro gestiegen – trotz einer um etwa 50 auf 3225 gesunkenen Zahl von Transaktionen. Das bedeutet, dass die Immobilienpreise als Basis der Steuer entsprechend angezogen haben.

Mit Immobilien hat das Finanzamt auch in eigener Sache zu tun. Die Steuerakten sind derart schwer, dass die mit den Akten gefüllten Rollkästen den Boden im Untergeschoss des 1938 erbauten Hauptgebäudes in der Wagnerstraße abgesenkt haben. Nun muss der Boden saniert werden.

Das Finanzamt, das im Zuge des ersten Lockdowns bis Juni geschlossen war, ist seit Oktober erneut dicht. Reichle vermutet, dass die zentrale Annahmestelle bei einer Wiedereröffnung nur noch für Besucher mit gebuchten Terminen offen ist. Für Vordrucke ist das Foyer offen. Der Anteil digitaler Steuererklärungen liegt für Privatpersonen bei 70 Prozent.

Die Krise führt dazu, dass viele Mitarbeiter des Finanzamts im Homeoffice sind – mit gesicherten Datenzugängen. Im Innendienst ist es etwa die Hälfte der insgesamt 373 Mitarbeiter. Der Außendienst ist seit jeher mobil. Für das Finanzamt sind 61 Betriebsprüfer auch in Ehingen und Biberach sowie 41 Steuerfahnder bis zum Bodensee im Einsatz.