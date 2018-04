klassisch! Sternstunde: „klassisch!“ mit dem Vogler Quartett

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Glauben Sie bitte, dass die meisten Töne, die wir spielen, nicht unsauber sind.“ Gelächter rief Violinist Tim Vogler im vollen Stadthaussaal mit diesem Satz hervor. Dass das hoch renommierte Vogler Quartett etwas unsauber spielen könnte, das überstieg die Vorstellungskraft der Besucher des letzten „klassisch!“-­Konzerts der Saison.

Tatsächlich waren Voglers einleitende Worte zu Sven-Ingo Kochs 2. Streichquartett „Von der Liebe zur Linie“, ein Auftragswerk für das Kammerensemble, eine hilfreiche Hinführung. „Wie jede gute Musik spricht auch Kochs Musik für sich selbst“, sagte Vogler zwar noch. Und doch: Dank der Hörbeispiele mit den prägenden Viertel- und Achtelton-Intervallen ging man sensibilisiert auf Hörreise durch das vor einem Jahr uraufgeführte halbstündige Werk: durch das Liniengeflecht, durch das Klangfarbenspiel, durch Stimmungsräume.

Visuell und energetisch möchte man diese Musik beschreiben: schillernd, vibrierend, flackernd, pulsierend, elektrisierend, in steten mikrotonalen Auf-und Abwärtsbewegungen begriffen. Aus Linien werden Flächen, auf Flächen entstehen Muster, Muster lösen sich wieder in Linien auf – tatsächlich finden sich Passagen ungeahnter kontemplativer Schönheit, dann wieder dynamische Ausbrüche. Nein, unsauber war gewiss nichts, was Vogler und Frank Reinecke (Violinen), Stefan Fehlandt (Viola) und Stephan Forck (Cello) da konzentriert kunstvoll musizierten.

Seit 33 Jahren spielen die Vier in unveränderter Besetzung miteinander! Es sind meisterhafte Instrumentalisten, die in dieser Formation zu einem einzigen Klangkörper verschmelzen. Das war schon zu Beginn des Abend zu hören, in Joseph Haydns vorletztem Streichquartett G-Dur op. 77/1. Elastizität und Grazie prägten den Marsch im Kopfsatz, wobei die signifikanten Wechsel ins Moll enorm wirkungsvoll herausgestellt wurden. Das Adagio war eine zarte Romanze, ein wohlgeformtes Spiel der Gefühle. Im Menuetto begab sich das Quartett in die Natur, es brauste und zirpte, bevor das finale Presto erklang: rasant, aber bei allem Tempo nie gehetzt oder gehastet wirkend. Da sah, hörte, spürte man schon: Diese Vier sind unfassbar eingespielt, reagieren zugleich in jedem Moment sensibel aufeinander.

Vor zwei Jahren waren sie bereits Gast der „klassisch!“-­Reihe. Damals stellten sie das Buch „Eine Welt auf sechzehn Saiten“ vor, spielten auch einige Stücke, aber die Besucher fragten sich: Wann geben sie in Ulm ein richtiges Konzert? Nun, am Mittwochabend war es soweit – und was für ein Konzert das war.

Denn die Zuhörer erlebten nach der Pause mit der Aufführung von Franz Schuberts Streichquintett C-Dur eine Sternstunde. Verstärkt durch den famosen Mischa Meyer, Solo-Cellist des Deutschen Symphonie­-Orches­ters Berlin, boten sie dieses von Schubert nur Wochen vor seinem Tod komponierte Meisterwerk wahrhaft mitreißend. Sie nahmen den Zuhörer mit in eine Gefühls­achterbahn, jeden Gipfel, jeden Abgrund ausfahrend.

Drama und Hingabe gab es gleich im Kopfsatz, oft aufwühlend, dann wieder beschwichtigend – ein Hörgenuss, wie da jeder interpretatorische Gedanke klar und kraftvoll ausformuliert wurde. Erlesen musiziert wurde das himmlische Adagio: so wundersam schön und innig, dass es schmerzt, als ob es eine Seele zerreißt – was genau der Punkt ist.

Dann begaben sie sich wieder nach außen in die Welt, das Scherzo jagte und tanzte durch das Leben: welch Frische, welch Schwung! Und mittendrin das Trio, zur Einkehr, voller Tiefe, mit Pianissimo-Passagen, die einem den Atem stocken ließen.

Derart alle Gefühlsextreme auskostend, mündete das Spiel in einem begeisternden Allegretto. Was für ein Finale für einen tollen Konzertabend, ja für eine hochklassige Spielzeit. Jubelstürme im Stadthaus.