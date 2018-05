Konzert Stepfather Fred liefert im Roxy ab

Ulm / Christoph Schmidberger

In Zeiten, in denen sogar große Festivals Hip-Hop- und Dance-Acts ins Programm nehmen, ist Rockmusik wahrlich kein Mainstream mehr. Insofern brauchte man sich nicht zu wundern, dass die Allgäuer Heavy-Alternative-Rocker von Stepfather Fred ihre sehr ordentliche Show mit Support Handsome We Are in der Cafébar des Roxy vor nur 80 Besuchern spielten.

Vier Studioalben

Vielleicht lag es aber auch nur daran, dass am Abend vorm Feiertag lieber woanders gefeiert wurde. Die vier Jungs sind seit über zehn Jahren unterwegs, spielten auf dem Southside und Summer Breeze Festival, nahmen vier Studioalben auf, unter anderem mit Produzent Ralph Quick (H-Blockx, Die Happy).

Das Quartett, das mit einem auffälligen Iveco-Tourbus unterwegs ist, hat mit „Enhancer“ (El Puerto Records) eine neue Scheibe. Die wurde zum Teil nicht unweit des Roxy in den WerkAll-Studios in der Zinglerstraße aufgenommen, wo Inhaber und Produzent Daniel Konold auch den Mix verantwortete.

Das Ergebnis kann sich hören lassen: Die 13 Songs sind so brachial, dass der Stoff in den 80ern und 90ern auch als Metal durchgegangen wäre, wenn man etwa an Anthrax denkt. An deren späteren Sänger John Bush erinnert auch das kraftvoll-kehlige Organ von Shouter Sebastian Schuster. Das tat im Roxy Not, um im elektrifizierten Donner aus gnadenlosem Riffing (Gitarre: Simon Schweiger), Schlagzeugbeben (Julius Dollinger) und dem etwas zu unauffälligem Bass vom auffälligen Mann in der Krachledernen (Matthias Gaßner) nicht unterzugehen, aber merkte man schon eine gewisse Souveränität.

Manche der Songs funktionierten bestens, wie das höllisch groovende „Die Hard – Live Fast“. Manchmal versprühte das Quartett auch nur unbändige Energie, die sich nicht so recht in hübsch konturierte Songs packen ließ, wie es sie auch in balladesker Form auf dem Album gibt. Als im Zugabenteil das begeisterte Publikum vor der Bühne pogte, fand das Sänger Schuster einfach „geil“. „Alone In The Ground“ war keiner mehr, als eine kleine, aber feine Metalparty zu Ende ging.