FIA-Rennserie Steffi Halm im Iveco-Truck

Ulm / kö

Das Ulmer Renn-Team Schwabentruck Racing startet am 26. und 27. Mai in Misano (Italien) in die neue Saison der FIA-Europameisterschaft. Der Rennstall von Georg „Schorsch“ Glöckler, der 2010 als Azubi-Projekt bei Iveco im Donautal begann und inzwischen auch Iveco als Sponsor hat, setzt dabei erstmals auf eine Frau: Steffi Halm aus Ammerbuch, die in der letzten Saison vierte auf MAN wurde. Sie fährt alle acht EM-Läufe, Schwabentruck-Stammfahrer Gerd Körber fährt in Misano und am Nürburgring. Es gibt wieder eine gemeinsame Wertung mit dem Team Hahn. Die beiden Partner gingen als „Bullen von Iveco Magirus“ aus der Truckrace-Saison 2017 als Team-Vizemeister hervor.