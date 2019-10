Betroffen sind dabei nicht mehr nur die IT-Systeme eines Unternehmens, vielmehr ist die ganze Betriebstechnologie gefährdet. Im Zuge der Digitalisierung, d. h. durch die immer weitere Vernetzung von Betriebs- und Informationstechnologien und die immer größere Zahl intelligenter Geräte, gibt es zahlreiche Zugangspunkte zu den Systemen eines Unternehmens und immer neue Schwachpunkte.

Keine Digitalisierung ohne IT-Sicherheit

Die Digitalisierung und die Globalisierung verändern die Art wie wir leben, kommunizieren und arbeiten, und machen den Weg frei für neue Anwendungen und Geschäftsmodelle. Sie sind Ausdruck des voranschreitenden Fortschritts, machen uns aber gleichzeitig auch anfälliger für böswillige Cyberangriffe. Damit die Digitalisierung weiterhin funktioniert und vorangebracht werden kann, braucht es Vertrauen. Deshalb ist IT-Sicherheit ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil der Digitalisierung und unserer Zukunft.

Eine gute Vorbereitung ist die halbe Sicherheit

IT-Sicherheit bedeutet für die steep GmbH nicht nur bestmöglicher Schutz vor Datendiebstahl und Angriffen, sondern auch Aus- und Weiterbildung für ein schärferes Bewusstsein der Mitarbeiter und ein Verantwortlichkeitsgefühl bei allen Akteuren entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette, sowie Anpassung von Geschäftsprozessen. Eine gute Vorbereitung ist der halbe Erfolg, d. h. Erarbeiten eines Notfallplans, eines IT-Sicherheitskonzepts, regelmäßige Übungen von Ernstfällen, automatisierte Erstellung von Prüfsummen und Sollzuständen, eine aktuelle Dokumentation des organisationsinternen Netzes sowie das Auffinden und Analysieren von IT-Sicherheitsschwachstellen sind unbedingt nötig, um bestmöglich vorbereitet zu sein und im Bedarfsfall schnell und richtig reagieren zu können. Sollte es trotz aller Vorkehrungen zu einem Sicherheitsvorfall kommen, ist schnelles und überlegtes Handeln gefragt. Die IT-Forensik ist Teil der IT-Sicherheit und beschäftigt sich mit der Untersuchung verdächtiger Vorfälle. Digitale Spuren werden mit denselben strikten Regeln erfasst, analysiert, dokumentiert und ausgewertet, wie in der klassischen forensischen Beweismittelsicherung, um später Beweiskraft vor Gericht zu haben. Um eine einwandfreie forensische Analyse zu ermöglichen, müssen IT-Systeme vorbereitet werden. IT-Sicherheit sollte daher ein integraler Bestandteil von Unternehmensprozessen sein.

IT-Sicherheit bei der steep

IT-Sicherheit und Digitalisierung gehen Hand in Hand und müssen sich auch gemeinsam weiterentwickeln. Die steep GmbH hat speziell für dieses Ziel ein Digitalisierungsteam und ein Computer Security Incident Response Team (CSIRT) aufgebaut, um eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie zu etablieren, von der nicht nur die steep GmbH sondern auch ihre Kunden profitieren. Die steep GmbH begleitet ihre Kunden auf dem Weg zu einer geschützten, digitalen Umgebung mit Beratung, Unterstützung und Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten, Datenschutz, Penetration Tests, IT-Forensik, IT-Service-Management, Digitalisierung, Beschaffung und Betreuung der IT-Infrastruktur sowie Projektmanagement.

Gemeinsam in eine sichere, digitale Zukunft

Die IT-Sicherheit hat maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz und die Zukunft digitaler Technologien und ist damit unerlässlich für jegliches Wachstum und jeglichen Fortschritt in der digitalen Wirtschaft. Die digitale Zukunft braucht eine Grundsicherheit, wie wir sie in der nicht-digitalen Welt bereits für selbstverständlich erachten. Fangen Sie also an, IT-Sicherheit zu leben, wir helfen Ihnen dabei!

