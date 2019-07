Autofahrer müssen in Ulm gerade viel Geduld mitbringen: Auf der Karlstraße sowie auf der B10 und B28 und rund um den Blaubeurer Ring ist derzeit kaum ein Durchkommen (Stand: 18.30 Uhr). Auf Nachfrage teilt die Polizei Ulm mit, dass nichts bis auf einen Unfall am Hindenburgring in Fahrtrichtung Norden keine Unfälle gemeldet worden seien.

