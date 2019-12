Durch ein defektes Fahrzeug kam es auf der Autobahn 8 Richtung München zu einem Stau. Zwischen Merklingen und Ulm-West staute es sich über fünf Kilometer.

Stau nach Unfällen auf der A8

Auf der A8 von Stuttgart Richtung München hat es sich Freitagnachmittag am Kreuz Ulm/Elchingen gestaut. Grund dafür war ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Winterchaos gab es am Albaufstieg auf der A8. Es kam am Freitag in beiden Richtungen zu großen Verkehrsproblemen.