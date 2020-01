Es bleibt dabei: Mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent steht der Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm in Baden-Württemberg weiterhin ganz vorne. 7313 Männer und Frauen waren im vergangenen Jahr durchschnittlich arbeitslos gemeldet – sechzig Personen mehr als noch im Rekordjahr 2018. An der Quote änderte das nichts. „Es war ein gutes Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt“, sagte Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm, beim Jahrespressegespräch.

Zahl der Beschäftigten gestiegen

Im Agenturbezirk, zu dem neben der Stadt Ulm auch der Landkreis Biberach sowie der Alb-Donau-Kreis gehören, nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2019 um 2,1 Prozent zu. Zum Stichtag Ende Juni waren knapp 239.000 Menschen beschäftigt. Zu den Top-Wirtschaftszweigen in der Region zählen hierbei laut Mathias Auch unter anderem

das verarbeitende Gewerbe

das Gesundheits- und Sozialwesen

sowie der Handel.

Zurückgegangen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen – und zwar um satte 12,4 Prozent. „Eine sehr erfreuliche Entwicklung“, wie der Agenturleiter betonte. Eine wichtige Rolle habe hierbei zweifellos das vor einem Jahr eingeführte Teilhabe-Chancen-Gesetz gespielt. Dieses ermögliche den Jobcentern, neue Ansätze für die Beschäftigung Langzeitarbeitsloser zu finden.

Stellenbestand nimmt ab – mehr Kurzarbeit

Doch trotz aller guten Nachrichten: „Spätestens ab der zweiten Jahreshälfte war auch bei uns die konjunkturelle Abkühlung spürbar“, sagte Auch. Ebenso schmolzen seit Frühjahr die Stellenbestände in der Region ab. 2019 waren 5680 offene Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit Ulm gemeldet. „Auch in unserer Region haben Betriebe mit großen Herausforderungen und Transformationsprozessen zu kämpfen“, so Auch. Betroffen sei zum Beispiel die Maschinenbau-Branche. Seit August nahm die angezeigte Kurzarbeit zu.

Fachkräfte weiterhin gesucht

Aber: „Wir haben das große Glück, dass in unserer Region die Wirtschaft relativ breit aufgestellt ist.“ Im Handwerk oder in der Öffentlichen Verwaltung würden zum Beispiel händeringend Fachkräfte gesucht. Für Auch steht fest: „Auf dem Arbeitsmarkt wird die Luft für Geringqualifizierte immer dünner.“ So kamen 2019

auf jeden arbeitslos gemeldeten Helfer 0,3 offene Stellen

auf jede arbeitslos gemeldete Fachkraft dagegen 1,4 offene Stellen.

„Aus- und Weiterbildung sind nach wie vor der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit“, bilanzierte der Agenturleiter.

2020 moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet

Wie die regionale Arbeitsmarktprognose für 2020 lautet? Da bezieht sich die Agentur auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Für den Agenturbezirk Ulm wurde hier im September ein moderater Anstieg der Arbeitslosigkeit um 4,1 Prozent vorausgesagt. Für Mathias Auch kein Grund zur Sorge: „Damit könnten wir auf jeden Fall gut leben.“