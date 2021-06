Vor der Uli-Wieland-Grundschule und der Mittelschule in Vöhringen sieht es am Montagmittag schon wieder recht betriebsam aus: Am Fahrradständer vor dem Eingang stehen Kumpels zusammen. Eltern holen ihre Sprösslinge ab, ein kleines Mädchen kann es kaum abwarten, ihrer Mutter vom Schultag zu beric...