Geburtstag IG Metall Ulm: Detlef Haag wird 75

Ulm / kö

Der langjährige Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Ulm, Detlef Haag, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Kampf um den Erhalt der Setra-Arbeitsplätze von Kässbohrer, Demos gegen die Schließung der Fahrerhaus-Produktion von Iveco im Donautal, anfangs gleich das Aus für Hettler und für Meteor: Detlef Haag hat einiges erlebt, als er 1987 von Friedrichshafen als Erster Bevollmächtigter der IG Metall nach Ulm kam.

Dabei wehte sofort ein frischer Wind – als Digitalisierung noch kein Modewort war. Haag stellte die Geschäftsstelle auf Mac-Computer um und war damit ein Exot in Deutschlands größter Gewerkschaft. Er trägt inzwischen eine Apple-Uhr, die auch seine Fitnessdaten registriert. Somit ist der Gewerkschafter – der keine Auseinandersetzung scheute und unter dem die IG Metall Ulm eine unumstößliche Größe war – auch zu seinem 75. Geburtstag am Montag auf der Höhe der Zeit. Der gebürtige Stralsunder blieb Ulm nach seiner Pensionierung 2003 verbunden und lebt in Lehr.

Co-Management bei Kässbohrer

Für viele unvergessen ist der Einsatz Haags für den Erhalt der Setra-Arbeitsplätze, als das Familienunternehmen Kässbohrer Anfang der 90er Jahre in eine Krise geraten war. Haag saß mit im Aufsichtsrat, war an der Bestellung von Interimsmanager Kurt Seitzinger beteiligt und fand nicht nur im damaligen Betriebsratsvorsitzenden Kurt Lehmann, sondern auch in Aufsichtsratschef Dieter Hundt einen kongenialen Partner. Mit Blick auf Hundt, als Arbeitgeberpräsident eigentlich auf der gegnerischen Seite, findet er immer noch anerkennende Worte: „Das war ein Top-Mann“.

Mit Lehmann war Haag auch mehrmals in Brüssel, um bei der EU-Kommission für die Übernahme von Setra durch Daimler zu werben – was die Kartellbehörde unter Wettbewerbskommissar Karel van Miert zunächst abgelehnt hatte. Auch Volvo war ein Kandidat für die Übernahme der Setra-Busse, sogar Bombardier.

Große Demo am Münsterplatz

Aber die Arbeitnehmer bevorzugten mit Daimler ein schwäbisches Unternehmen, von dem sie – im Nachhinein zurecht – Verständnis für die Setra-Kultur erwarteten. Höhepunkt der Aktionen war die Setra-Demo am 1. Februar 1995 mit Kundgebung auf dem Münsterplatz. Krisenmanager Seitzinger sagte damals, dies sei die erste Demonstration, an der er jemals mitmachte. Dabei wurde auch gegen Wirtschaftsminister Günter Rexrodt protestiert, der prompt nach Ulm reiste – und seine Zustimmung zu dem Daimler-Deal signalisierte. Haag: „Da sagte er den entscheidenden Satz.“ Haag gehörte bis 2012 dem Kontrollausschuss der IG Metall an. Aus Angelegenheiten der Ulmer Geschäftsstelle und neuen Chefin Petra Wassermann hält er sich aber diplomatisch raus.