Charivari Starker Auftakt des Bluesherbsts im Charivari

Ulm / Albert Hefele

Schlechte Bluesbands machen alle den gleichen Fehler: Sie glauben, diese Musik sei einfach zu spielen. Was ist schon dabei – im Wesentlichen zwölf Takte und drei Akkorde. Dabei ist gerade von der Grundstruktur her einfache Musik sehr schwer so zu spielen, dass sie nicht langweilig wird. Dazu gibt es eine Vielzahl von Licks und Tricks, mit denen die Guten virtuos umzugehen wissen. Die wichtigsten Faktoren dabei sind geheimnisvolle Dinge namens Dynamik und Groove. Bassist Kris Jefferson und Drummer Allan Kirk von den Teardrops sind Großmeister in diesen Disziplinen. Wie sie eine permanente Spannung, einen unmerklichen Sog erzeugen, der einen nicht loslässt: großartig.

Auf einer solchen Rhythmusgruppe lassen sich gut und problemlos Soli abliefern. Man muss es natürlich trotzdem drauf haben. Der voluminöse Jimi Smith und sein nicht weniger beeindruckender Bandleader Shawn Holt haben es drauf und nutzen im Charivari ihre Möglichkeiten weidlich und unter Zuhilfenahme aller – siehe oben – Licks und Tricks aus. Hilfreich auch die Auswahl des Materials: von Bobby Blands „Further Up On The Road“ bis zu Bo Diddleys „Before You Accuse Me“, starke, gut zu performende Nummern. Schönes Beispiel: das zäh tropfende Jimmy-Reed-Stück „Brith Lights, Big City” zum Start des zweiten Sets.

Zusammengefasst: So hört sich eine wirklich gute Blues-Band an, und die Fans können sich auf einen gehaltvollen Bluesherbst im Charivari gefasst machen. Dessen Betreibern man gar nicht genug Komplimente machen kann für ihr Engagement zur Pflege dieser Musik.