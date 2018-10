Kommentar Jürgen Kanold zum Saisonstart am Theater Ulm Starker Auftakt der neuen Intendanz

Kommentar Jürgen Kanold zum Saisonstart am Theater Ulm

Ulm / Jürgen Kanold

Das war ein starker Auftakt: fünf Premieren an vier Tagen, und dem Theater Ulm ging dabei nicht die Puste aus. Im Gegenteil, dieser „Rausch der Kulturbegeisterung“, mit dem Intendant Kay Metzger und sein Team das Publikum anstecken wollten, er war zu spüren.

Natürlich haben auch Metzger und sein Ensemble das Theater nicht neu erfunden, aber die künstlerischen Ansätze bei Oper und Schauspiel zeigten eine enorme Bandbreite. Die enge Bindung an die Stadtgesellschaft, Kooperationen, ein generationenübergreifendes Theater für alle – das hat Metzger in seiner Aufführung des „Schlauen Füchslein“ eingelöst, nicht zuletzt die Spatzen-Kinder begeisterten.

Schauspielchef Jasper Brandis demonstrierte in den „Räubern“ hohen Anspruch als Klassiker-Befrager – und zwar mit einer Selbstironie, die man am Theater Ulm der Studnitz-Zeit nicht kannte: Die Räuber treten auf im Zeichen des viel diskutierten, auch als provinziell belächelten Spatzen-Logos. Das Volksbühnen-Rad sei doch viel besser, wiegelt Spiegelberg auf – und geht unter. Mal abgesehen davon, wie das Spatzen-Logo gestalterisch zu bewerten ist: Ulm, das ein ziemlich großes Haus zu füllen hat, kann tatsächlich kein Hauptstadt-Spezialtheater bieten. Anbiedernd darf die Bühnenkunst trotzdem nicht sein. Und sie war es in diesem Premieren-Reigen auch nicht.

Beste Stimmung im Haus, tolle Neuzugänge, jetzt muss noch der neue Ballettchef Reiner Feistel die Scafati-Fangemeinde beruhigen. Das Theater Ulm steht gut da – und darf deshalb Flagge zeigen: Das sah am Wochenende werbetechnisch, außen am Haus und am weiten Platz davor, noch mau aus.